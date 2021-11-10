محافظ أسوان: لن يدخل أي موظف لمقر عمله إلا المطعم بلقاح كورونا

أكد محافظ أسوان أشرف عطية، أنه لن يسمح بدخول أي موظف لمقر عمله الحكومي دون حصوله على لقاح التطعيم ضد كورونا بداية من منتصف الشهر الجاري، وهو الذي سيتم بالتوازي مع الجمهور عند دخوله لأي منشأة خدمية بداية من أول ديسمبر القادم.

جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ بالمجلس التنفيذي بحضور الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، واللواء حازم عزت السكرتير العام، بجانب القيادات التنفيذية والعسكرية والأمنية والدينية بالمحافظة.

وشدد محافظ أسوان، على الإسراع في التطعيم بلقاحات كورونا لأصحاب المهن التي تتعامل مباشرة مع السائحين، وخاصة سائقي الحنطور وأصحاب اللنشات والمراكب الشراعية، وسائقي التاكسي من خلال نشر الفرق المتحركة لمديرية الصحة، وهو الذي يتوازي مع تشديد الرقابة على الفنادق الثابتة والعائمة والمواقع الأثرية والسياحية، ومحطات السكك الحديدية لضمان الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، مع تقديم الخدمات السياحية بأعلى جودة ممكنة.

وأشاد المحافظ، بالجهود المبذولة حاليًا من الأجهزة التنفيذية والعمل كمنظومة واحدة لمواجهة تراكمات المشاكل والتحديات في السنوات الماضية لتحسين مستوى معيشة المواطنين، وإحداث نقلة حضارية لأسوان من خلال سرعة إنهاء مشروعات الإحلال والتجديد، وتطوير وتجميل، وتشجير الطرق والميادين الرئيسية.

وأعطى المحافظ، توجيهاته بالجدية في الإعداد للمشروع للتدريبي العملي المشترك "صقر 91" خلال الفترة من 22 إلى 25 نوفمبر الجاري بالتعاون مع قيادة الدفاع الشعبي، وهو الذي يعتبر بروفة حية لسيناريو مواجهة أي تداعيات للسيول أو الأزمات الطارئة.

وشدد على الاستمرار في تنظيم حملات إزالة الإشغالات في الأسواق، لا سيما السوق السياحي القديم والذي يشهد نهو المرحلة الرابعة والأخيرة لمشروع التطوير الشامل له، وهو الذي يتزامن مع تكثيف حملات إزالة التعديات ضمن الموجة الـ 18 من خلال الإزالة الفورية لأى تعديات في المهد، فضلاً عن التعديات المتراكمة من سنوات سابقة، علاوة على المواجهة الحاسمة لعدد من الظواهر السلبية التي من أبرزها تشديد الرقابة المرورية على عربات التوكتوك، والإسراع في إحلالها وتجديدها بسيارات الميني فان الجديدة.

وشهد اجتماع المجلس التنفيذي الموافقة على إطلاق اسم البطل أحمد إدريس صاحب فكرة الشفرة النوبية في حرب أكتوبر، على مدرسة النوبة الرسمية للغات بمركز ومدينة نصر النوبة، وذلك في إطار حرص المحافظة على تكريم رموزها وتخليد ذكراهم.

كما تم تكريم الدكتور أحمد موسي الاستشاري التنفيذي لمؤسسة مصر الخير؛ لجهوده في مجالات وقطاعات التنمية المختلفة، بجانب تكريم فتحي عبد الحافظ نظرًا لبلوغه سن المعاش وجهوده المتميزة أثناء توليه مسئولية وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسوان.