الكرملين: لافروف سيمثل روسيا في قمة مجموعة العشرين

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، اليوم الخميس، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يحضر قمة بالي لمجموعة العشرين، وسيترأس الوفد الروسي وزير الخارجية سيرجي لافروف.

وقال بيسكوف - في تصريحات أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية: "لقد تقرر أن يمثل سيرجي لافروف روسيا في قمة مجموعة العشرين".

يُذكر أنه، في وقت سابق من اليوم، نقلت وسائل إعلام عالمية عن الحكومة الإندونيسية، أنه وفقًا لجاكرتا، قد يشارك الرئيس الروسي في إحدى جلسات القمة عبر شبكة الإنترنت.

ومن المقرر أن تعقد قمة مجموعة العشرين في الفترة من 15 إلى 16 نوفمبر الجاري في جزيرة بالي بإندونيسيا.