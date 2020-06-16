 الكرملين: لافروف سيمثل روسيا في قمة مجموعة العشرين - بوابة الشروق
الخميس 10 نوفمبر 2022 11:55 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. من يتحمل خسارة الزمالك كأس السوبر أمام الأهلي؟

النتـائـج تصويت

الكرملين: لافروف سيمثل روسيا في قمة مجموعة العشرين

أ ش أ
نشر في: الخميس 10 نوفمبر 2022 - 11:10 م | آخر تحديث: الخميس 10 نوفمبر 2022 - 11:10 م

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، اليوم الخميس، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يحضر قمة بالي لمجموعة العشرين، وسيترأس الوفد الروسي وزير الخارجية سيرجي لافروف.

وقال بيسكوف - في تصريحات أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية: "لقد تقرر أن يمثل سيرجي لافروف روسيا في قمة مجموعة العشرين".

يُذكر أنه، في وقت سابق من اليوم، نقلت وسائل إعلام عالمية عن الحكومة الإندونيسية، أنه وفقًا لجاكرتا، قد يشارك الرئيس الروسي في إحدى جلسات القمة عبر شبكة الإنترنت.

ومن المقرر أن تعقد قمة مجموعة العشرين في الفترة من 15 إلى 16 نوفمبر الجاري في جزيرة بالي بإندونيسيا.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك