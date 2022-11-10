روسيا تنقل لاعبة السلة الأمريكية بريتني جرينر إلى معسكر سجون

نُقلت نجمة كرة السلة الأمريكية المسجونة بريتني جرينر، التي حكمت عليها محكمة روسية بالسجن 9 سنوات، إلى معسكر للعقوبات، بحسب محاميها.

واقتيدت جرينر /32 عاما/ يوم الجمعة من السجن قرب موسكو حيث كانت محبوسة هناك منذ اعتقالها، وفقا لمحاميها. ولا توجد معلومات حول مكان وجود جرينر بالضبط.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن جرينر نُقلت إلى "مستعمرة عقابية نائية".

وقال بلينكن في بيان: "إنه ظلم آخر يقع على احتجازها المستمر ظلما وعلى نحو غير مشروع".

وألقي القبض على جرينر في مطار موسكو في فبراير بزعم حيازتها كمية صغيرة من الماريجوانا. وفي أغسطس، حكمت عليها محكمة روسية بالسجن تسع سنوات. ورفضت محكمة إقليمية في موسكو استئنافا في أكتوبر.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن الأربعاء إنه يأمل في أن تتفاوض روسيا "بجدية أكبر" على إطلاق سراح جرينر الآن بعد انتهاء انتخابات التجديد النصفي الأمريكية.

وأضاف بايدن للصحفيين: "آمل أن يتمكن (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين من المناقشة معنا وأن يكون مستعدا للتحدث بجدية أكبر عن تبادل الأسرى".

وتابع بايدن: "نيتي هي إعادتها إلى وطنها".