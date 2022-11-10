بايدن: أتوقع استمرار المساعدات لأوكرانيا حتى لو تغيرت الأغلبية في مجلس النواب

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه يتوقع استمرار المساعدة لأوكرانيا حتى لو تغيرت الأغلبية في مجلس النواب الأمريكي.

وأضاف بايدن خلال مؤتمر صحفي حول انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي :"لم نعط أوكرانيا شيكًا على بياض. هناك الكثير من الأشياء التي تريدها أوكرانيا ولم نفعلها"، وفقا لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية.

عارض الجمهوريون ، بمن فيهم زعيمهم في مجلس النواب كيفين مكارثي ، المساعدات التي قُدمت لأوكرانيا خلال حربها مع روسيا.

وقال مكارثي، مؤخرا "أعتقد أنّ الناس سيجلسون في حالة ركود ولن يكتبوا شيكاً على بياض إلى أوكرانيا، إنهم لن يفعلوا ذلك"، مشيراً إلى أنّ الأمريكيين يريدون من الكونجرس "التركيز على القضايا الأقرب إلى الوطن".