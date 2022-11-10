بولندا تستقبل 7 ملايين و631 ألف لاجئ أوكراني منذ بداية العملية العسكرية الروسية

أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية، ارتفاع عدد اللاجئين الأوكرانيين الذين استقبلتهم البلاد حتى الآن إلى 7 ملايين و631 ألف لاجئ، وذلك منذ بداية العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير الماضي.

وأفادت الوكالة حسبما ذكر راديو "بولندا" اليوم الخميس، بأن نحو 21 ألفا و200 لاجئ وصلوا من أوكرانيا إلى بولندا أمس الأربعاء، فيما غادر 21 ألفا و100 آخرين عائدين إلى بلادهم؛ ليصل إجمالي العائدين لأكثر من 5.8 مليون لاجئ.

يشار إلى أن بولندا كانت قد مررت - في مارس الماضي - مشروع قانون يقدم حزمة دعم للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم ويمنحهم إقامة قانونية ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.