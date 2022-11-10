روما تعلن إطلاق السلطات الإيرانية سراح الشابة الإيطالية أليسيا بيبيرنو

أعلنت إيطاليا، اليوم الخميس، أن السلطات الإيرانية أطلقت سراح مواطنتها أليسيا بيبيرنو، وأنها من المقرر أن تعود إلى البلاد بعد "جهد دبلوماسي مكثف".



وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" أن مكتب رئيسة الوزراء جورجا ميلوني قال في بيان، اليوم، إن ميلوني شخصيا أبلغت والدي بيبيرنو بإطلاق سراحها عبر الهاتف.



وأضاف أن رئيسة الوزراء قدمت الشكر لكل من ساهم في تمكين أليسيا من احتضان أسرتها مرة أخرى.



واحتجزت الشابة في إيران في عيد ميلادها الثلاثين في سبتمبر الماضي.



وأطلقت السلطات الإيرانية موجة من الاعتقالات عقب اندلاع احتجاجات في الشوارع على وفاة الشابة الكردية، البالغة من العمر 22 عاما، مهسا أميني في الحجز، بعدما ألقت "شرطة الأخلاق، القبض عليها للاشتباه في انتهاكها قواعد الزي الإسلامي.