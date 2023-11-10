أكد محمد عبدالجليل نجم الكرة المصرية السابق، أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي دائمًا ما يحقق الانتصارات حتى لو كان الأداء ليس جيدًا، وسيراميكا كليوباترا قدم مستوى مميزا تحت قيادة مدربه أيمن الرمادي، مشيرا إلى أن الفريق الأحمر لو كان في حالته الطبيعية كان سيحقق انتصارا كبيرا.

وقال عبدالجليل في تصريحات تلفزيونية: «الأهلي عاد لميزة التسجيل في الأوقات الصعبة، وهدف أفشة لم يكن متوقعا؛ لأنه لا يلعب برأسه، ولو كانت المباراة خرجت بتعادل كانت ستهتز الثقة، كما أن كولر يقوم بأشياء كبيرة خصوصا في التدوير بين اللاعبين، ويقوم باستبعاد عدد كبير من اللاعبين، وهو ما يؤثر عليهم سلبيًا».

وأضاف: «سيراميكا كليوباترا قدم مستوى جيدا، لكن الأهلي بنصف قوته يستطيع تحقيق المكسب، وهدف أحمد قندوسي سجل هدفا رائعا، بينما أتيحت لـ موديست فرصة مثلها من تمريرة حسين الشحات ووضع الكرة بشكل غريب للغاية، لذلك هناك خطأ كبير برحيل اللاعب الجزائري، واستمرار المهاجم الفرنسي بهذا المستوى صعب، والمفترض أنه خلال يناير لو استمر بنفس المستوى يرحل، بغض النظر عن العامل المالي، هناك لاعبون كثيرون رحلوا مثل بواليا وبادجي، ولا يجب التمادي في الخطأ».

وأكمل: «الأهلي لم يتطور مستواه منذ بداية الموسم الماضي، لكن الفريق بـ70% من مستواه يحقق الفوز، وأمام سيراميكا لم يكن الأداء جيدًا، وهناك عشوائية في تحركات اللاعبين خصوصا في وسط الملعب، ومباراة الجونة غير مقلقة، وقد يحقق الفوز بهدفين نظيفين، وعلاء عبدالعال يجيد العمل الدفاعي، وهو ما سيصعب اللقاء ويعتمد على الكرات المرتدة».