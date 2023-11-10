 مصرع شخص صدمته سيارة مسرعة في الشيخ زايد - بوابة الشروق
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مصرع شخص صدمته سيارة مسرعة في الشيخ زايد

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
مصطفى بكر:
نشر في: الجمعة 10 نوفمبر 2023 - 10:09 م | آخر تحديث: الجمعة 10 نوفمبر 2023 - 10:09 م

لقي عامل مصرعه في العقد الثالث من عمره بعدما صدمته سيارة مسرعة بمنطقة الشيخ زايد بالجيزة.

وتلقى رئيس مباحث قسم شرطة ثان الشيخ زايد بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث مروري ووجود متوف.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين أنه أثناء محاولة عامل عبور الطريق صدمته سيارة ملاكي؛ ما تسبب في مصرعه وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم التحفظ على السائق والسيارة المتسببة في الحادث وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيقات.


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