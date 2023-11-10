معهد الفلك: غرة شهر جمادى الأولى 1445هجرية الأربعاء 15 نوفمبر

قال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، ورئيس الرابطة العربية للفلك وعلوم الفضاء، إنه طبقا للحسابات الفلكية التى يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد برئاسة الدكتور ياسر عبدالهادى فإن هلال شهر جمادى الأولى سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 11:29 صباحاً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الإثنين 29 من ربيع الآخـر 1445هـ الموافق 13/11/2023م يوم الرؤية.

وأضاف القاضي أنه يلاحظ أن الهلال يغرب قبل غروب شمس ذلك اليوم يوم الرؤية في مكة المكرمة وفي القاهرة وكذلك في أغلب العواصم والمدن العربية والإسلامية، ويغرب القمر قبل غروب الشمس بدقيقتين في مكة المكرمة و 5 دقائق في القاهرة، وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية بمدد تتراوح بين 2– 6 دقيقة، وفي العواصم والمدن العربية والإسلامية بمدد تتراوح بين1- 11 دقيقة، فيما عدا داكار ونواكشوط حيث يمكث القمر فيهما 8 و 6 دقائق على الترتيب.

وأوضح أنه بذلك يكون الثلاثاء 14 نوفمبر المتمم لشهـر ربع الآخر 1445هـ، وتكون غرة شهر جمادى الأولى 1445هـ فلكياً الأربعاء 15 نوفمبر.