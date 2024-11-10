ارتفعت أسعار النقل والمواصلات بنسبة 30.2% على أساس سنوى خلال أكتوبر الماضي، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، وفقا للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء الذي أشار إلى ارتفاع أسعار النقل والمواصلات على أساس شهرى بنسبة 0.4% مقارنة بأسعارها فى شهر سبتمبر السابق له.

وأرجع الإحصاء، أسباب زيادة اسعار النقل والمواصلات خلال أكتوبر إلى ارتفاع أسعار شراء المركبات بنسبة 24.5%، وارتفاع المنفق على النقل الخاص بنسبة 28.7%، وزيادة خدمات النقل بنسبة 32%.

وبحسب الإحصاء، ارتفع قسم النقل والمواصلات على أساس شهرى بنسبة 0.4%، مقارنة بشهر سبتمبر الماضي، وذلك بسبب ارتفاع قيمة المنفق على النقل الخاص بنسبة 0.3%، وارتفاع خدمات النقل بنسبة 0.5%.

وأعلنت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية رفع أسعار البنزين فى 18 أكتوبر الماضي، وذلك للمرة الثالثة هذا العام، بنسب تراوح بين 12.3% و 14.5%، حيث قررت اللجنة زيادة الأسعار ليصبح سعر "بنزين 95" نحو 17 جنيها لكل لتر بدلا من 15 جنيهًا، و"بنزين 92" نحو 15.25 جنيه لكل لتر بدلا من 13.75 جنيه، و"بنزين 80" إلى 13.75 جنيه لكل لتر بدلا من من 12.25 جنيه.

كما رفعت سعر السولار بنسبة 17.4% من 11.50 جنيهًا إلى 13.50 جنيهًا، وزاد سعر غاز السيارات بنسبة 8% من 6.5 جنيه إلى 7 جنيهات، وتم رفع سعر الكيروسين إلى 13.50 جنيه لكل لتر، كما ارتفع سعر طن المازوت المورد لباقي الصناعات بنسبة 11.7% من 8500 جنيه إلى 9500 جنيه لكل طن، بينما تم تثبيت المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية.

وذلك بعد أن قررت لجنة التسعير التلقائي رفع أسعار الوقود مرتين خلال العام الحالي خلال شهري مارس ويوليو الماضيين، بنسبة تراوحت بين 10% و15%.