أبوتريكة يحذر نجم الريال من تألق مرموش وصلاح

أشاد محمد أبو تريكة لاعب النادي الأهلي السابق، بتألق عمر مرموش مع فريقه آينتراخت فرانكفورت في البطولات الأوروبية المختلفة هذا الموسم.

وقاد مرموش فريقه آينتراخت فرانكفورت للفوز على شتوتجارت بثلاثة أهداف لهدفين، في المباراة التي أحرز خلالها اللاعب هدفا وصنع آخر، في إطار منافسات الجولة العاشرة من الدوري الألماني.

وقال أبو تريكة في تصريحات تليفزيونية: «نمتلك الآن ملكين مصريين "صلاح ومرموش" في الكرة الأوروبية، ومرموش حاليًا نجم الدوري الألماني ويقدم مستويات رائعة».

وأضاف: «أهداف مرموش رائعة ومهارة، وأتمنى أن تبتعد عنه الإصابات ويواصل التألق، وهو وصل لدرجة كبيرة من النضج الكروي وأصبح قادرًا على اتخاذ قرار الخطوة القادمة في مسيرته».

وأتم: «مرموش يمتلك قدرة جديدة وهي تسجيل الأهداف من الركلات الحرة، احذر يا فينيسيوس جونيور، المصريون سيسرقون الكرة الذهبية القادمة، رودري أخذها منك هذا العام ومن المحتمل أن مرموش أو صلاح سيحصل عليها في الموسم القادم».