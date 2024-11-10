عضو اتحاد الصناعات الغذائية: لا يوجد ما يثبت أن البيض التركي يفسد خلال 24 ساعة

قال محمد أنور عضو اتحاد الصناعات الغذائية، إنَّه لا يوجد أي فارق بين البيض المصري والبيض التركي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «مع خيري» الذي يُقدمه الإعلامي خيري رمضان، عبر شاشة «المحور»، مساء الأحد، أنّ نفس القيمة الغذائية متوفرة الكتكوت سواء تمت تربيته في مصر أو في الخارج.

وردّ على ما أثير مؤخرًا بأن البيض التركي (الذي استوردته الحكومة لحل أزمة ارتفاع أسعار البيض محليًّا) يفسد خلال 24 ساعة وأنه أقل قيمة غذائةي وأخف وزنًا، قال إن هذه ادعاءات لا أساس لها من الصحة، ولا يوجد ما يثبت صحتها.

وأشار إلى أنّ هيئة سلامة الغذاء تشرف على أي أطعمة مستوردة تدخل إلى البلاد، موضحًا أنَّ عملية استيراد الأغذية تتضمن عدة شروط مثل حصول على شهادات جودة أن تكون معتمدة في الدولة التي يتم الاستيراد منها.

وشدد على أن الغرض من ذلك هو الاطمئنان على جميع المنتجات الغذائية التي يتم استيرادها من الخارج، ويتناولها الشعب المصري.

وزاد على ذلك بأن هناك العديد من التحاليل التي يتم إجراؤها في المنافذ الجمركية المختلفة، بما يؤكد أن المنتج يتمتع بالجودة على النحو الذي يسمح بتداوله في السوق المحلية.

يُشار إلى أن هذه التصريحات جاءت ردًا على ما قاله أحمد نبيل رئيس شعبة بيض المائدة باتحاد منتجي الدواجن، بأن البيض التركي يمكن أن يفسد خلال 24 ساعة.

وصرح نبيل: «البيض التركي، كي يستورد ويصل إلى مصر سليما ويتحمل طول المسافة والمدة؛ يخضع لعملية تبريد، تشمل غسله ونقله في ثلاجات ويباع أيضا من خلال الثلاجات.. مجرد أن يتعرض للأجواء العادية مثل درجة حرارة الغرفة مع الرطوية؛ يفسد خلال 24 ساعة».