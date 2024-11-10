 قتلى وإصابات في غارة إسرائيلية على منطقة السيدة زينب بريف دمشق - بوابة الشروق
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قتلى وإصابات في غارة إسرائيلية على منطقة السيدة زينب بريف دمشق

وكالات
نشر في: الأحد 10 نوفمبر 2024 - 5:04 م | آخر تحديث: الأحد 10 نوفمبر 2024 - 5:04 م

أفادت وسائل إعلام سورية، اليوم الأحد، بسماع أصوات انفجارات قوية في منطقة السيدة زينب بريف دمشق.

وقالت وكالة الأنباء السورية «سانا»، إن المعلومات الأولية تشير إلى أن العدوان الإسرائيلي استهدف ‏بناءً سكنياً في منطقة السيدة زينب، ما أسفر عن عدد من ‏الشهداء والإصابات.

 

 

وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «ثلاثة أشخاص قتلوا في غارة إسرائيلية على منطقة السيدة زينب»، مضيفاً أن الغارة استهدفت شقّة يقطنها عناصر في «حزب الله».

والاثنين الماضي، ذكرت الوكالة السورية أن قصفاً إسرائيلياً استهدف عدداً من المواقع المدنية في محيط العاصمة دمشق.

لكن إسرائيل زعمت أن القصف استهدف بنى تحتية ومصالح تابعة لاستخبارات «حزب الله» داخل سوريا.

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