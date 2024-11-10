يسرا تعتذر عن حضور حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

تقدمت الفنانة يسرا باعتذار للفنان حسين فهمي عن عدم قدرتها حضور حفل افتتاح الدورة ٤٥ لمهرجان القاهرة السينمائي.

وكتبت عبر حسابها الرسمي بموقع فيسبوك: "أعتذر بشدة عن عدم تمكني من حضور افتتاح الدورة الـ45 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، مهرجان بلدي الذي أفتخر به كثيراً، وأعتذر لرئيس المهرجان الأستاذ العزيز حسين فهمي لعدم حضوري وأوعده بحضور حفل الختام لإني للأسف ارتبطت بحدث منذ 6 أشهر يتطلب حضوري ولم أتمكن من الاعتذار عنه. بالتوفيق للجميع ولكل من شارك في هذا الحدث الرائع".

يذكر أن حفل افتتاح الدورة ٤٥ لمهرجان القاهرة السينمائي سيقام مساء يوم الأربعاء المقبل بدار الأوبرا المصرية.