منتخب مصر يخوض أولى تدريباته باستاد الدفاع الجوى

خاض منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن اولى تدريبات الفريق باستاد الدفاع الجوى استعداداً لمباراتي كاب فيردي و بتسوانا المقرر لهما يومي ١٥ و ١٩ نوفمبر الجاري في الجولة الخامسة و السادسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية .

شهد مران منتخب مصر إحماءات بدنية ثم جمل فنية تحت إشراف الجهاز الفني للمنتخب بقيادة حسام حسن .

وكان المنتخب قد أعلن عن القائمة المختارة لمباراتي كاب فيردي وبوتسوانا المقرر لهما يومي 15 و19 نوفمبر الجاري ضمن مباريات الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2025 المقرر إقامتها بالمغرب، وجاءت كالتالي:

محمد الشناوي - المهدي سليما - محمد عواد - مصطفى شوبير -أحمد رمضان بيكهام -حسام عبد المجيد -حمدي فتحي - محمد أحمد ربيعة - محمد حمدي - أحمد نبيل كوكا -أحمد عيد -محمد شحاتة - محمود صابر - عمر كمال - مروان عطية - محمود حسن تريزيجيه - نبيل عماد دونجا - ناصر ماهر - مصطفى فتحي - طاهر محمد طاهر - عمر مرموش - إبراهيم عادل - محمود عبد الحفيظ زلاكا - مصطفى محمد - أسامة فيصل