سوريا والسودان يبحثان رفع التمثيل الدبلوماسي وسبل تعزيز العلاقات الثنائية

التقى وزير الخارجية والمغتربين السوريين بسام صباغ، على هامش مشاركته في اجتماع وزراء الخارجية التحضيري للقمة العربية الإسلامية المشتركة في الرياض، بوزير خارجية جمهورية السودان علي يوسف.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية السورية، بحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها في عدد من المجالات، إلى جانب الأوضاع الخطيرة في المنطقة الناجمة عن العدوان الإسرائيلي المستمر على الشعب الفلسطيني وعلى لبنان وانعكاساته على دول المنطقة، بما في ذلك على سوريا، والذي يشكل البند الرئيسي في جدول أعمال القمة المرتقبة.

وأشار الوزير صباغ، إلى أن «الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا لم تتوقف منذ بدء العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في السابع من أكتوبر العام الماضي»، مشيرًا إلى «الجهود التي قامت بها الحكومة السورية لتسهيل استقبال وتأمين الآلاف من الوافدين السوريين واللبنانيين، جراء العدوان الإسرائيلي الذي شمل لبنان».

من جهته، أعرب الوزير يوسف عن تطلعه للعمل على الارتقاء بالعلاقات السودانية مع سوريا إلى مستوى يعكس العلاقات الأخوية التاريخية التي تربط البلدين الشقيقين، مؤكدا دعم بلاده للجهود المبذولة لوقف العدوان الإسرائيلي على دول المنطقة.