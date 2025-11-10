فتحت لجنة مدرسة "أم المؤمنين الثانوية" بمنطقة العمرانية، أبوابها أمام الناخبين في اليوم الأول من التصويت، في التاسعة صباحًا دون تأخير عن الموعد المقرر لسباق انتخابات مجلس النواب 2025، وذلك ضمن الدائرة السابعة بمحافظة الجيزة.

وشهد محيط اللجنة حضور عدد من المواطنين قبل انطلاق عملية التصويت بنحو نصف ساعة، غالبيتهم من السيدات، في ظل توفير بعض التسهيلات التنظيمية داخل المدرسة، بينها مقاعد للانتظار.

كما تمت إزالة لافتات وصور الدعاية الانتخابية من محيط اللجنة، تنفيذًا لقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات.

وفي الداخل، توافرت اللوحات الإرشادية وكل الأدوات المكتبية اللازمة لضمان سلاسة وانضباط عملية التصويت.

وتعد دائرة (العمرانية والطالبية) والمخصصة لها مقعدان، من الدوائر التي تشهد منافسة قوية، مع بروز فرص واضحة لمرشح حزب العدل إبراهيم العجمي — الحاصل على رقم (2) في ترتيب المرشحين — في وقت لم يدفع حزب مستقبل وطن بمرشح في هذه الدائرة.

في المقابل، يخوض الانتخابات عن حزب "حماة الوطن" المرشح محمود لملوم الحاصل على رقم (1) في الترتيب، بينما يحاول وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب الحالي، محمد علي عبد الحميد، الحفاظ على مقعده بعد أن ترشح مستقلًا عقب قرار حزبه عدم الدفع بمرشحين في الدائرة.

كما يدفع الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمرشحيه محمد نبيل، وإيريني وديع، لمحاولة المنافسة وانتزاع أحد مقعدي الدائرة وسط سباق متقارب ومفتوح على احتمالات متعددة.

وانطلقت صباح اليوم المرحلة الأولى من التصويت في انتخابات مجلس النواب 2025، والتي تضم محافظات: الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، قنا، سوهاج، أسوان، الأقصر، البحر الأحمر، الإسكندرية، مطروح، الوادي الجديد.

وخلال الأسابيع الماضية، حرصت الهيئة الوطنية للانتخابات على توعية المواطنين بمفهوم العملية الانتخابية ودعوتهم إلى المشاركة الإيجابية في اختيار من يمثلهم في هذا الاستحقاق البرلماني.