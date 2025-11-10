اللجان الانتخابية لانتحابات مجلس النواب تفتح أبوابها لاستقبال الناخين ببنى سويف

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

فتحت اللجان الانتخابية لانتحابات مجلس النواب 2025 بمحافظة بني سويف أبوابها أمام الناخبين فى الساعة 9 صباحا وذلك بعد حضور أعضاء هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية المشرفين على الانتخابات، وذلك وسط إجراءات أمنية مشددة من قبل قوات الشرطة، وتواجد كثيف من أنصار المرشحين أمام اللجان للحرص على الإدلاء بأصواتهم في الساعات الأولى.

والجدير بالذكر أن من لهم حق التصويت فى انتخابات مجلس النواب بالمحافظة أكثر من 2 مليون ناخب موزعين على المقار الانتخابية التي يبلغ عددها 448 مقراً انتخابياً، تضم 479 لجنة فرعية موزعة على مراكز ومدن المحافظة.

ومن جهته، أعلن الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف عن حالة الطوارئ خلال يومى الانتخابات الاثنين والثلاثاء الموافق 10 و11 نوفمبر الجاري بالمحافظة وجميع القطاعات الخدمية.

وأكد المحافظ: "إننا على مسافة واحدة بين جميع المرشحين، وأن دور المحافظة والوحدات المحلية التنظيم والنظافة وتوفير جميع السبل التى تسهل إجراء العملية الانتخابية".