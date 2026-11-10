استقر البرازيلي إندريك فيليبي، مهاجم ريال مدريد، على دراسة خطوة الرحيل عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في ظل صعوبة حصوله على فرصة المشاركة بصورة منتظمة منذ بداية الموسم الحالي.

وكان إندريك قد خاض النصف الثاني من الموسم الماضي معارًا إلى أولمبيك ليون الفرنسي، قبل العودة إلى ريال مدريد، لكنه لم يتمكن حتى الآن من حجز مكان أساسي في تشكيل الفريق.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة «AS» الإسبانية، فإن المهاجم البرازيلي يرغب في خوض تجربة جديدة خلال يناير المقبل، ويضع نادي روما الإيطالي ضمن خياراته المحتملة، من خلال الانتقال إليه على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.

وأضافت الصحيفة أن اللاعب يستعد لعقد جلسة مع مسؤولي ريال مدريد لمناقشة مستقبله، وبحث إمكانية الموافقة على رحيله إلى النادي الإيطالي خلال الميركاتو الشتوي.

ويرتبط إندريك بعقد مع ريال مدريد يمتد حتى يونيو 2028، ما يجعل حسم مستقبله خلال الفترة المقبلة مرتبطًا بموقف إدارة النادي الملكي من فكرة إعارته.