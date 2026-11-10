الاتحاد العراقي: لا توجد مفاوضات حاليا مع حسام حسن

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نفى الاتحاد العراقي لكرة القدم الأنباء التي ترددت مؤخرا عن تفاوضه مع حسام حسن المدير الفني السابق لمنتخب مصر، لقيادة أسود الرافدين خلفا للمدرب الأسترالي، جراهام أرنولد.

وكانت قناة "آي نيوز" العراقية أشارت إلى أن حسام حسن ضمن قائمة المرشحين لتدريب العراق، والتي تضم أيضا الألماني يوليان ناجلسمان والأرجنتيني سيباستيان بيكاسيسي إضافة إلى الثنائي المغربي وليد الركراكي وجمال السلامي الذي قاد الأردن في مونديال 2026.

لكن سرمد عبد الإله نائب رئيس الاتحاد العراقي رد عبر القناة نفسها، قائلا "حسام حسن مدرب قدير، وقدم أداء رائعا مع منتخب مصر في كأس العالم".

أضاف "إذا كان حسام حسن خيارا متاحا، فإنه سيكون أمرا ممتازا".

واستدرك "ولكن أنفي أي تفاوض معه حاليا.. ومتفائل بالفترة المقبلة، وأثق في قدرتنا على التأهل لكأس العالم 2030".

وكان المنتخب العراقي تأهل لكأس العالم 2026 بعد غياب دام 40 عاما، لكنه ودع من الدور الأول بعد ثلاث هزائم أمام فرنسا والنرويج والسنغال.

أما حسام حسن فقد حقق مع منتخب مصر إنجازا تاريخيا بالتأهل لدور الـ 16 لأول مرة، ولكنه خسر أمام حامل اللقب حينها الأرجنتين بنتيجة 2 / 3 بعد مباراة شهدت جدلا تحكيميا واسعا.

ورغم تجديد التعاقد مع حسام حسن حتى مونديال 2030، قرر اتحاد الكرة الاستغناء عنه، وتعيين علي ماهر، وذلك قبل أيام قليلة من مباراتي مالاوي يومي 13 و17 نوفمبر الجاري في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2027.