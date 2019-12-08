الرياض تحتضن مهرجان الموسيقى MDL Beast العالمي 19 ديسمبر

تحتضن العاصمة السعودية الرياض مهرجان الموسيقى MDL Beast، والذى يقام لأول مرة فى الفترة ما بين 19 و 21 ديسمبر الحالى، ويجمع الموسيقى والفن والثقافة.



ويعد هذا الحدث تتويجًا لنجاح موسم الرياض الذى تجاوز عدد زواره حاجز 10 ملايين زائر.



وسيكون عشاق الموسيقى فى السعودية والمنطقة والعالم على موعد مع احتفالية كبرى تتسع لـ70 ألف شخص، حيث سيشمل المهرجان 18 عنوانًا عالميًا و28 عرضا عالميا بما فى ذلك Afrojack و Camelphat و J Balvin و Tiësto، حيث سيحل من الضيوف كل من: ديفيد جيتا، ومارتن جاريكس، وستيف أوكى، بالإضافة إلى 24 من الفنانين المحليين والإقليميين، مثل EDM DJ Cosmicat و DJ Duo Dish Dash، إضافة إلى عدد من الفنانين العالميين الآخرين الذين ستعلن مشاركتهم خلال الأيام القادمة.



وتعليقا على هذا الحدث الفنى قال الفنان العالمى ستيف أوكى: عندما دُعيت إلى مهرجان MDL Beast فى الرياض، شعرت بسعادة غامرة بأن يصبح هذا المهرجان فى المملكة ليكون حدثا رائعا مع الكثير من الأعمال والكثير من الأسماء الجديدة.



من جهته، أكد أحمد العمارى، عضو فريق المهرجان، أن MDL Beast أكثر من مجرد مهرجان موسيقى، بل هو منصة تضم العديد من المشاريع بما فى ذلك الأحداث الموسمية المحلية والعالمية الجارية، وقنوات الإنترنت والإذاعة، وأستوديوهات التسجيل، ومؤسسات غير ربحية تروج لتعليم الموسيقى.