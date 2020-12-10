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إطلاق سراح الروسيين المحتجزَين في ليبيا

أ ش أ
نشر في: الخميس 10 ديسمبر 2020 - 8:06 م | آخر تحديث: الخميس 10 ديسمبر 2020 - 8:06 م

أكد عضو الغرفة الاجتماعية الروسية ورئيس صندوق حماية القيم الوطنية ألكسندر مالكفيتش، إطلاق سراح المواطنين الروسيين المحتجزين في ليبيا، مكسيم شوجالي وسامر سويفان.

وقال مالكيفيتش، في تصريح لوكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم الخميس، "لقد تم إطلاق سراح المواطنين الروسيين المحتجزين في ليبيا منذ شهر مايو 2019".

يُذكر أن مكسيم شوجالي، وهو يعمل في الصندوق الروسي لحماية القيم الوطنية، ومترجمه ذو الأصول الأردنية سامر سويفان، تم اعتقالهما في طرابلس في مايو 2019 ، بتهمة محاولتهما التأثير على الانتخابات الليبية المقبلة.

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