 جهاز المخابرات الهولندي يكشف وجود جاسوسين في السفارة الروسية - بوابة الشروق
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جهاز المخابرات الهولندي يكشف وجود جاسوسين في السفارة الروسية

السفارة الروسية - ارشيفية
السفارة الروسية - ارشيفية
أمستردام - د ب أ
نشر في: الخميس 10 ديسمبر 2020 - 7:59 م | آخر تحديث: الخميس 10 ديسمبر 2020 - 7:59 م
أعلن جهاز الاستخبارات الهولندي في لاهاي، اليوم الخميس، الكشف عن مواطنين روسيين اثنين معتمدين كدبلوماسيين في السفارة الروسية في هولندا كعميلين سريين.

ووفقا للوكالة الهولندية، فإن الدبلوماسيين يعملان في جهاز الاستخبارات الروسي "إس في آر" وأن أحدهما أنشأ "شبكة كبيرة من المخبرين"، لا سيما في صناعة التكنولوجيا الفائقة، الذين لديهم إمكانية الوصول إلى معلومات سرية.

ولم يكشف تقرير جهاز المخابرات الهولندى عن أسماء المنظمات أو الشركات المتضررة، ولكنه قال إن محور تركيز عملية التجسس كان الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات وتقنية النانو (النانوتكنولوجي).

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