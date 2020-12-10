أوكرانيا تسجل أكثر من 13 ألف إصابة و266 حالة وفاة بكورونا خلال 24 ساعة

سجلت أوكرانيا 13 ألفا و371 حالة إصابة و266 وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقال وزير الصحة الأوكراني، ماكسيم ستيبانوف، وفقا لوكالة "يوكرينفورم" الأوكراني، اليوم الخميس، إن إجمالي الإصابات بالفيروس التاجي في البلاد بلغ 858 ألفًا و714 إصابة.. موضحا أنه يوجد بين الحالات الجديدة 652 طفلًا و580 عاملًا في مجال الصحة.

وأضاف أنه تم تسجيل 266 حالة وفاة جديدة، في حين تماثل 13 ألفًا و903 أشخاص للشفاء.

وسجلت كييف أعلى معدل للإصابات الجديدة بفيروس كورونا تليها منطقة زابوريزهيا ثم مناطق دنيبروبتروفسك وتشيركاسي وخاركيف.