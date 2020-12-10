قالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية اليوم إن إحصائياتها سجلت وفاة 3100 شخص أمريكي في يوم واحد بسبب الإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19 ، ليصبح هذا الرقم هو الأعلى منذ بدء الجائحة.

وبهذه النسبة يكون شخصان قد توفيا كل دقيقة -تقريبا- على مدار اليوم، الذي يأمل الأمريكيون ألّا يتكرر مرة أخرى، مع اقتراب اعتماد اللقاحات.

على صعيد متصل، أظهرت بيانات جامعة جونز هوبكنز الصادرة يوم الأربعاء، تسجيل البلاد لرقم قياسي من الاصابات بلغ215 ألفا و860 حالة جديدة في اليوم السابق.

وارتفع عدد الحالات الجديدة المسجلة يوميا إلى أكثر من 200 ألف في المتوسط.

ورغم أن إطلاق اللقاحات صار وشيكا، يتوقع خبراء الصحة أن تتسبب عطلات أعياد الميلاد (الكريسماس) المقبلة في تأجيج ارتفاع أعداد الاصابات واسع نطاق.

وقد سجلت الولايات المتحدة، التي يبلغ تعدادها السكاني نحو 330 مليون نسمة، 15.4 مليون إصابة منذ بداية ظهور الوباء، كما تقترب من تسجيل 300 ألف حالة وفاة.