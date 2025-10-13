قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن «قضية الإرهاب والخوف انتهت بعد التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة».

وأضاف خلال كلمته أمام الكنيست، اليوم الاثنين، أنه «يطمح لأن تكون دولة إسرائيل قوية، وأن تعيش وتمضي قدمًا».

وأكمل: «إسرائيل ستكون حليفة أمريكا الأولى، نتشارك القيم والمبادئ ذاتها والكثير من الأعمال، لقد أبليتم بلاء حسنًا، ونعلم أننا أصدقاء، وهذا العصر يشهد صداقة كبيرة بيننا».

ومن المقرر أن يشارك ترامب في فعاليات قمة شرم الشيخ للسلام، التي تبدأ اليوم الاثنين، بمشاركة 30 دولة ومنظمة دولية وإقليمية بمناسبة الاحتفال بالتوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار.

وسبق أن أعلنت الرئاسة أن الدول والمسئولين الذين أكدوا المشاركة في قمة شرم الشيخ هم: مصر، الولايات المتحدة، الأردن، تركيا، إندونيسيا، الإمارات، باكستان، الهند، البحرين، الكويت، سلطنة عمان، قبرص، اليونان، ألمانيا، فرنسا، المملكة المتحدة، إيطاليا، أذربيجان، إسبانيا، أرمينيا، المجر، بجانب الأمين العام للأمم المتحدة، وأمين عام جامعة الدول العربية، ورئيس المجلس الأوروبي.

وبحسب بيان سابق للرئاسة المصرية، تهدف القمة إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة، وتعزيز جهود إحلال السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وفتح صفحة جديدة من الأمن والاستقرار الإقليمي.

كما تأتي هذه القمة في ضوء رؤية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لتحقيق السلام في المنطقة، وسعيه الحثيث لإنهاء النزاعات حول العالم.