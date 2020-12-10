الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على أفراد وكيانات باليمن وروسيا

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الخميس، عقوبات استهدفت أفرادا وكيانات في هايتي واليمن وروسيا بموجب قانون ماجنيتسكي.



وقالت الوزارة "إنها فرضت عقوبات تتعلق بمزاعم انتهاكات لحقوق الإنسان على أفراد وكيانات في روسيا واليمن وهايتي"، مضيفة أنه من بين من شملتهم العقوبات رمضان قديروف رئيس جمهورية الشيشان الروسية، وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية.



وأضافت أنه بالإضافة إلى قديروف فقد فرضت عقوبات على ست شركات مسجلة في روسيا وخمسة أفراد مقربين من قديروف، كما فرضت عقوبات على ثلاثة أفراد من هايتي بسبب مزاعم عن انتهاكات متعلقة بحقوق الإنسان، وخمسة أفراد لهم صلة بوكالات أمن ومخابرات يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.