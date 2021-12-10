نائب محافظ الأقصر يشهد ختام منتدى المدن التراثية والسياحة البيئية

شهد محمد عبد القادر خيري، نائب محافظ الأقصر، حفل ختام منتدى المدن التراثية والسياحة البيئية الحادي عشر، والذي أقيم بمكتبة مصر العامة، ويأتي هذا العام تحت عنوان "التغيرات المناخية وتأثيرها على المدن التراثية"، وذلك بمشاركة 250 شاب وفتاة من مختلف الدول العربية، وخلال المنتدى تم عقد 7 جلسات علمية وورش عمل وزيارات ميدانية لمواقع عملية وأماكن أثرية.

وخلال كلمته، رحب نائب محافظ الأقصر بالحضور من مختلف الدول العربية، وأثنى على عنوان المنتدى هذا العام، وأكد أن محافظة الأقصر تسير على خطى ثابتة في الحفاظ على البيئة، وذلك من خلال حزمة الإجراءات بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية في الدولة، ومنها افتتاح عددًا من محطات الغاز الطبيعي لتزويد السيارات، وتركيب أعمدة كهرباء حرارية وكذلك تطوير مراسي الفنادق العائمة، وعمل صرف صحي خاص بتلك الفنادق.

وفي ختام الحفل أهدى الدكتور ممدوح رشوان الأمين العام للاتحاد العربي، درع المنتدى للمستشار مصطفى الهم محافظ الأقصر ونائبه، وحضر حفل الختام صلاح رشوان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالاقصر وممثلي وزارة البيئة والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة.

وكان قد شارك 250 شابا وفتاة من المشاركين فى المنتدي الشبابي البيئي العربي الحادي عشر تحت عنوان "التغيرات المناخية وتأثيرها على المدن التراثية"، والذي ينظمه الاتحاد العربي للشباب والبيئة في زراعة العديد من الأشجار بالغابة الشجرية بقرية الحبيل بمدينة البياضية، للتخفيف من آثار التغيرات المناخية.

وأعرب الشباب خلال زراعتهم للأشجار عن سعادتهم للمشاركة في هذه التجربة، نظراً لأهمية تلك الأشجار في تنظيم الحرارة في الغلاف الجوي من خلال عملية النتح التبخري، وبالتالي تساهم في استقرار المناخ، كما أنها تنقي الهواء من الغازات السامة، مثل ثاني أكسيد الكربون والغازات الدفيئة الأخرى عن طريق امتصاصها، وإنتاج الأكسجين الضروري لحياة الكائنات الحية، ممّا يساعد في التخلص من ملوثات الهواء.