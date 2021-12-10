استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في نابلس

قالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن شابًا استشهد بعد أن أصيب في وقت سابق اليوم الجمعة، برصاص الاحتلال الإسرائيلي في جبل صبيح ببلدة بيتا جنوب محافظة نابلس.

وذكرت الوزارة أن الشهيد ويدعى جميل أبو عياش (31 عامًا)، كان قد أصيب في الرأس بالرصاص الحي خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي على أراضي جبل صبيح، وتم نقله إلى المستشفى إلا أن محاولات إسعافه باءت بالفشل.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن 4 شبان آخرين أصيبوا بالرصاص المطاطي، فيما تم تسجيل 52 حالة اختناق بالغاز المسيل للدموع.

وأضافت الجمعية أن قوات الاحتلال أغلقت الطرق في جبل صبيح، ما أعاق عمل طواقم الإسعاف وتم السير بالإصابات مسافة كيلومتر لأقرب سيارة إسعاف.

يُشار إلى أن جميل أبو عياش، هو الشهيد التاسع الذي يرتقي على أراضي جبل صبيح والثامن من بلدة بيتا، منذ بداية الاحتجاجات على إقامة بؤرة "جفعات افيتار" الاستيطانية على قمة جبل صبيح.