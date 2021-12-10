 استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في نابلس - بوابة الشروق
الجمعة 10 ديسمبر 2021 11:28 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. إلى أي مرحلة سيصل المنتخب المصري في كأس العرب؟
النتـائـج تصويت

استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في نابلس

أ ش أ
نشر في: الجمعة 10 ديسمبر 2021 - 11:21 م | آخر تحديث: الجمعة 10 ديسمبر 2021 - 11:21 م

قالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن شابًا استشهد بعد أن أصيب في وقت سابق اليوم الجمعة، برصاص الاحتلال الإسرائيلي في جبل صبيح ببلدة بيتا جنوب محافظة نابلس.

وذكرت الوزارة أن الشهيد ويدعى جميل أبو عياش (31 عامًا)، كان قد أصيب في الرأس بالرصاص الحي خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي على أراضي جبل صبيح، وتم نقله إلى المستشفى إلا أن محاولات إسعافه باءت بالفشل.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن 4 شبان آخرين أصيبوا بالرصاص المطاطي، فيما تم تسجيل 52 حالة اختناق بالغاز المسيل للدموع.

وأضافت الجمعية أن قوات الاحتلال أغلقت الطرق في جبل صبيح، ما أعاق عمل طواقم الإسعاف وتم السير بالإصابات مسافة كيلومتر لأقرب سيارة إسعاف.

يُشار إلى أن جميل أبو عياش، هو الشهيد التاسع الذي يرتقي على أراضي جبل صبيح والثامن من بلدة بيتا، منذ بداية الاحتجاجات على إقامة بؤرة "جفعات افيتار" الاستيطانية على قمة جبل صبيح.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك