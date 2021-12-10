محافظ شمال سيناء يؤدى صلاة الجمعة برفقة القافلة الدعوية للأزهر

أدى الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء صلاة الجمعة اليوم في مسجد النصر بالعريش ، وذلك برفقة عدد من أعضاء القافلة الدعوية للأزهر الشريف ، وبحضور محسن أبو القاسم رئيس الادارة المركزية للمنطقة الأزهرية بشمال سيناء، في حين دارات خطبة الجمعة حول الفساد وكيفية القضاء عليه.



وأكد، المحافظ على دور القافلة في نشر الدين الوسطي وتوعية الشباب، مقدمًا الشكر والتقدير لفضيلة الامام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر لدره الفعال في نشر الدين الحنيف وتوعية المواطنين، خاصة الشباب، بمفهوم الدين الصحيح ونشر الوعى المجتمعى.



ومن جهة أخرى، أدى عدد من أعضاء القافلة صلاة الجمعة اليوم في عدد من المساجد الكبرى على مستوى المحافظة.



ويذكر أن زيارة القافلة الدعوية الموفدة من الأزهر الشريف الى محافظة شمال سيناء بتوجيهات الامام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر وبرئاسة الدكتور نظير عياد أمين عام مجمع البحوث الإسلامية ، وبمشاركة الدكتورة إلهام محمد شاهين مساعد الأمين العام لشئون الواعظات ، الدكتور سعيد عامر الأمين المساعد للدعوة والإعلام الدينى ، والشيخ ياسر الفقى الأمين المساعد للجنة العليا للدعوة .. كما تضم عدد ١٢ من وعاظ وواعظات الأزهر الشريف.



وبدأت القافلة زيارتها أول أمس، حيث بدأت لقاءاتها بجامعة العريش وجمعية حقوق المرأة السيناوية ثم زيارة الكنيسة والمجمع الاعلامى والمدينة الشبابية الدولية ونادى الكشافة ، وتستمر زيارة القافلة لمدة أسبوع لنشر الدين والوسطى والتوعية المجتمعية والقاء الدروس الدينية بالمدارس والجامعات والمعاهد ومراكز الشباب والأندية والجمعيات الأهلية والمؤسسات التعليمية، علاوة على القاء خطبة الجمعة بمختلف المساجد في مدن المحافظة .