سنغافورة: تسجيل إصابتين بـ«أوميكرون» رغم تلقي الجرعة المعززة ضد كورونا

ذكرت وزارة الصحة في سنغافورة أن مواطنين اثنين ربما أصيبا بالمتحور "أوميكرون" رغم تلقيهما الجرعة الثالثة، المعززة، من لقاحات فيروس كورونا.

وقالت الوزارة في بيان أوردته وكالة بلومبرج للأنباء مساء أمس الخميس إن موظفة في خدمة الركاب بالمطار تبلغ من العمر 24 عاما أعادت إجراء فحص أولي جاءت نتيجته إيجابية، لتصبح بذلك على ما يبدو أول حالة إصابة محلية بالمتحور الجديد يتم رصدها.

وأضافت الوزارة أن الإصابة الثانية لشخص عاد من ألمانيا عبر ممر السفر الآمن للملقحين يوم 6 كانون أول/ديسمبر الجاري، مشيرة إلى أن الحالتين تلقيتا الجرعة المعززة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وذكرت شركتا فايزر الأمريكية وبيونتيك الألمانية هذا الأسبوع أن الدراسات المعملية الأولية أظهرت أنه ربما تكون هناك حاجة للحصول على جرعة ثالثة من لقاحهما المضاد لفيروس كورونا، وذلك لتحييد خطر الإصابة بالمتحور الجديد من فيروس كورونا.

ولاحظ باحثون من الشركتين نقصا بنسبة 25% في الأجسام المضادة المعدلة التي تقاوم متحور أوميكرون، مقارنة بالسلالة الأصلية من الفيروس، لدى الأشخاص الذين تلقوا فقط جرعتين من اللقاح.

وفي الوقت نفسه، قالت الشركتان إنهما تعتقدان أن جرعتي اللقاح لا تزالان توفران حماية من الإصابة بمسار خطير للمرض، وأشارتا إلى أن أخذ جرعة معززة يزيد من مستوى الأجسام المضادة بدرجة تكفي لتحييد المتحور أوميكرون.

وتابعت وزارة الصحة بالقول إنه "بالنظر إلى قابلية هذا المتحور على الانتقال والانتشار السريع إلى أجزاء كثيرة من العالم، يجب توقع اكتشاف المزيد من حالات الإصابة بمتحور أوميكرون على حدودنا وكذلك داخل مجتمعنا".

ونوهت الوزارة إلى أن حالتي الإصابة التي تم اكتشافهما يخضعان للعزل في المركز الوطني للأمراض المعدية، في حين سيتم وضع جميع المخالطين لهما في الحجر الصحي لمدة 10 أيام في منشآت مخصصة.

وقد شهدت سنغافورة خلال شهر تشرين ثان/نوفمبر انخفاضا ملحوظا في الإصابات المحلية بفيروس كورونا، فضلا عن التراجع الملحوظ في الحالات الحرجة التي يتم إدخالها إلى المستشفى.

وأظهرت بيانات جمعتها وكالة بلومبرج أن سنغافورة لديها أعلى معدلات تطعيم ضد الفيروس على مستوى العالم، حيث حصل نحو 87% على جرعتي اللقاح.

وكشفت البيانات أن نحو 29% من السكان تلقوا الجرعة المعززة من اللقاح.

وقال مسؤولون في حكومة سنغافورة إنه سيتم قريبا تقديم الجرعة المعززة للفئة العمرية ما بين 5 إلى 11 عاما.