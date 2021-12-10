الصين ترسل الصاروخ لونج مارش حاملا أقمارا صناعية إلى الفضاء

نجح صاروخ حامل من طراز "لونج مارش-4 بي"، صباح اليوم الجمعة، في إرسال مجموعة جديدة من الأقمار الصناعية إلى الفضاء، مسجلا مهمة الإطلاق الـ400 لسلسلة الصواريخ الحاملة من طراز لونج مارش التي طورتها الصين.

ووفقًا لوكالة الأنباء الصينية شنخوا، أوضحت شركة علوم وتكنولوجيا الفضاء الصينية أنه منذ مهمة الإطلاق الأولى في عام 1970، نفذت سلسلة الصواريخ الحاملة من طراز لونغ مارش نسبة 92.1% من مهمات الإطلاق الفضائية في الصين، وعلى مدار الـ51 عامًا الماضية، أرسلت سلسلة الصواريخ من طراز لونغ مارش أكثر من 700 مركبة فضائية إلى الفضاء.