رئيس البرلمان العربي يبحث مع رئيس المجلس الشعبي الجزائري تعزيز التعاون

بحث رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي مع رئيس المجلس الشعبي بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إبراهيم بوغالي، سبل تعزيز العلاقات بين الجانبين، وتبادلا وجهات النظر بشأن عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك والتطورات الجارية في المنطقة العربية.



واتفق الجانبان على أن الدبلوماسية البرلمانية العربية يمكن أن يكون لها دور كبير في معالجة الكثير من التحديات التي تواجه الأمة العربية في الوقت الراهن، وأن تقوم بدور رئيسي مكمل للدبلوماسية الرسمية في هذا الشأن.



ومن جانبه، ثمَّن العسومي الدعم الذي تقدمه الجمهورية الجزائرية للبرلمان العربي منذ تأسيسه، مشيراً إلى أن قرار إنشاء البرلمان العربي تم اتخاذه في القمة العربية التي استضافتها الجزائر في عام 2005.. مشيداً باستضافة الجزائر القمة العربية المقبلة، ومعرباً عن ثقته في أن هذه القمة ستكون إيذاناً ببدء مرحلة جديدة من التضامن العربي وتعزيز مسيرة العمل العربي المشترك من أجل مواجهة كافة التحديات التي تواجهها الأمة العربية.



كما أكد على دعم البرلمان العربي لإنجاح هذه القمة، بما يعزز الأمن والاستقرار في الدول العربية، ويصون مقدرات شعوبها ويحقق تطلعاتها في العيش في أمن وتنمية واستقرار.



وبدوره، أشاد بوغالي بالطفرة النوعية الملحوظة في أعمال ونشاطات البرلمان العربي خلال الفترة الأخيرة وبالمبادرات غير المسبوقة التي أطلقها البرلمان العربي بهدف تفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية من أجل خدمة مصالح الشعوب العربية والدفاع عن قضاياها العادلة، مؤكداً في الوقت ذاته دعم البرلمان الجزائري لجميع أعمال ونشاطات البرلمان العربي خلال الفترة القادمة، من أجل البناء على ما تحقق من إنجازات بارزة خلال فترة زمنية قصيرة.