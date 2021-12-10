محافظ الجيزة يتفقد أعمال تطوير شارع النيل بين كوبرى 6 أكتوبر و15 مايو

تفقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أعمال رصف وتطوير شارع النيل السياحي نطاق أحياء الدقي والعجوزة حيث تابع المحافظ تنفيذ طبقة الرصف السطحية في المنطقة الواقعة أسفل كوبري ٦ اكتوبر وحتي ١٥ مايو، حيث شدد علي إجراء تخطيط مروري للطريق عقب الإنتهاء من أعمال الرصف وذلك بالتوازي مع أعمال تطوير مسار كورنيش النيل.



كما عاين مسار العمل ونسب التنفيذ لأعمال تركيب الأسوار الحديدية والجمالية بطول ممشي كورنيش النيل، وأعمال التطوير الجارية للمشي أسفل كباري ٦ أكتوبر و ١٥ مايو والتي تشمل طلاء الحوائط وجسم الكوبري ودعمه بكشافات إنارة.



كما تفقد أعمال التطوير الجارية بشارع البحر الأعظم والتي تضم رفع كفاءة أرصفة المشاة ورصف وتطوير طبقه الطريق وإزالة بعض العوائق التي تعيق رؤية النيل بالطريق، حيث ووجه برفع مخلفات الأعمال والرتش أولا بأول من مواقع العمل مع سرعه نهو الأعمال المتبقية وزيادة الورديات والعمالة بما يحقق انجاز أكبر للأعمال



وكلف "راشد"، في بيان، اليوم الجمعة، رئيس حي العجوزة بالمتابعة الميدانية مع الشركه المنفذة ومتابعه أعمال تجميل الجزر الوسطي بشارع النيل، موجها رئيس حي الدقي بالتشديد علي الشركة المنفذة بتلافي بعض الملاحظات في الاعمال قبل الاستلام مؤكدا علي ضرورة تنفيذ كافه الاعمال علي أكمل وجه وبالجودة المحددة.



وشدد علي تنفيذ أعمال رفع كفاءة لأعمدة الإنارة واستحداث أعمدة بعددا من المواقع مع مراجعه أماكن تواجد الكابلات الكهربائية.