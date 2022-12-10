جبهة الخلاص الوطني تدعو التونسيين إلى مقاطعة الانتخابات

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دعا قياديو جبهة الخلاص الوطني المعارضة في تونس، إلى مقاطعة الانتخابات البرلمانية المقررة يوم 17 ديسمبر الجاري، وذلك في وقفة احتجاجية اليوم السبت وسط العاصمة.

وتجمع مئات المحتجين في شارع الحبيب بورقيبة للمشاركة في وقفة دعت إليها أحزاب، ونشطاء وسياسيون داخل الجبهة، قبل أسبوع من الانتخابات المبكرة.

وقال السياسي المخضرم وزعيم الجبهة أحمد نجيب الشابي، أمام المتظاهرين، "أي انتخابات هذه بعد أن تم تزوير الاستفتاء (على الدستور) وأي مجلس (برلمان) بلا صلاحيات.. برلمان مسخ في اطار دستور مسخ".

وتابع الشابي: "تناشد الجبهة كل التونسيين بأن لا يذهبوا إلى الاقتراع وأن يقاطعوها بالكامل... ثقتنا كبرى في أن المواطنين لن يذهبوا للمشاركة في الانتخابات... لديهم هموم أخرى حياتية،" في إشارة إلى الأزمة الاقتصادية والغلاء وارتفاع الاسعار والبطالة وغيرها".

وتمثل الانتخابات الخطوة الأخيرة من خارطة الطريق التي وضعها الرئيس قيس سعيد بعد إعلانه التدابير الاستثنائية في 25 يوليو عام 2021، وحله البرلمان وتعليقه لدستور 2014 ومن ثم وضعه لدستور جديد في يوليو الماضي وتعديله للقانون انتخابي.

وكانت هيئة الانتخابات أعلنت أنها ستتخذ عقوبات ضد كل من يتعمد "تنفير" الناخبين من المشاركة في الاقتراع.

وتتهم المعارضة سعيد بالاستحواذ على كامل السلطات التنفيذية والتشريعية والتأسيس لحكم فردي.

وردد متظاهرون في الوقفة الاحتجاجية "مقاطعة مقاطعة" و"ارحل ارحل".

وقال الشابي :"سعيد انقض على السلطات واغتصبها وحاول إسداء شرعية زائفة عليها.. وهو الآن بصدد الفصل الأخير عبر انتخابات مسخ".

وأعلنت أغلب الأحزاب السياسية المعارضة مقاطعتها للانتخابات، فيما اتهم الاتحاد العام التونسي للشغل ، أكبر منظمة نقابية في البلاد، الرئيس سعيد بانتهاج مسار غير تشاركي في تحديد الإصلاحات السياسية.

ويردد سعيد أنه اتخذ خطواته لتصحيح مسار الثورة ولإنقاذ الدولة من "خطر داهم" ومن الفساد والفوضى.