دعت وزيرة خارجية ألمانيا أنالينا بيربوك، الحكومة البريطانية إلى تقديم تنازلات في النزاع مع الاتحاد الأوروبي بشأن قواعد ما بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي في أيرلندا الشمالية.

وقالت بيربوك في رسالة بالفيديو، تم تسجيلها على متن طائرة حكومية ووجهتها إلى مؤتمر الجمعية الألمانية البريطانية في لندن: "أعتقد أن هناك فرصة لحل عملي".

وطالبت السياسية الألمانية، الحكومة البريطانية إلى تنفيذ ما يسمى ببروتوكول أيرلندا الشمالية والاستجابة إلى "مقترح الاتحاد الأوروبي العملي المطروح على الطاولة".

ويعيق النزاع بين بروكسل ولندن بشأن بروتوكول أيرلندا الشمالية حاليا تشكيل حكومة في الجزء الذي تديره بريطانيا من أيرلندا.

يذكر أن البروتوكول يعد جزءا من معاهدة بريكست التي عقدت نهاية عام 2019، ويهدف إلى ضمان عدم إجراء عمليات تفتيش حدودية بين أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي على الرغم من خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.

ويرفض مؤيدو إعادة توحيد ايرلندا - ومعظمهم من المجتمع الكاثوليكي - أي تقسيم مادي للجزيرة.

وفي رسالتها، أشادت بيربوك بتعاون بريطانيا مع ألمانيا وشركاء غربيين آخرين فيما يتعلق بالحرب الأوكرانية، قائلة: "لقد اقتربوا من بعضهم البعض ويدافعون معا عن قيم مثل الحرية والديمقراطية.. هذا يظهر أيضا أن أوجه التشابه أكبر من الاختلافات".