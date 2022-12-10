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فيتوريا يزور قطاع الناشئين في الزمالك

الشروق
نشر في: السبت 10 ديسمبر 2022 - 4:15 م | آخر تحديث: السبت 10 ديسمبر 2022 - 4:15 م

زار الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا ومحمد غرابة، المدير الإداري للمنتخب مقر نادي الزمالك اليوم السبت.

وتواجد مع فيتوريا وغرابة كلًا من أيمن عبد العزيز، مدير الكرة ومحمد مدني، مترجم فيتوريا، إذ تأتي تلك الزيارة لمتابعة طرق عمل قطاعات الناشئين والأكاديميات في الأندية والوقوف على عملية تطوير الناشئين في الأندية من البراعم إلى فريق الشباب ومعرفة السلبيات التي تواجههم.

وكان في استقبال عناصر الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول، أمير مرتضى منصور المشرف على قطاع الكرة بنادي الزمالك.


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