2832 فرقة ثابتة ومتحركة تشارك في حملة التطعيم ضد شلل الأطفال بالمنيا

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، عن البدء غدا الأحد، في تنفيذ فعاليات الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بالمجان.



ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وتحت رعاية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، حيث تستهدف الحملة تطعيم الأطفال من سن يوم حتى 5 سنوات في الفترة من 11 وحتى 14 ديسمبر 2022.



وقال الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن الحملة القومية ضد شلل الأطفال تأتي ضمن مجهودات الدولة ووزارة الصحة للحفاظ على مصر خالية من شلل الأطفال، مشيراً إلى استعداد المديرية بمختلف إداراتها وأجهزتها المعنية لتنفيذ الحملة، وتجهيز كل مستلزمات العمل بمشاركة مشرفي الطب الوقائي بالمديرية والوزارة.



وأوضح أن الحملة تستهدف تطعيم أكثر من مليون طفل بجميع مدن ومراكز وقرى محافظة المنيا، مشيرًا إلى استعداد المديرية بمختلف إداراتها وأجهزتها المعنية لتنفيذ الحملة، وأنه سيتم متابعة أعمال الحملة بصفة مستمرة للوقوف على نسب تحقيق المستهدف وإزالة أي معوقات تقابل الفرق المشاركة، وذلك لتحقيق المستهدف من الحملة.



وأضاف أن الحملة يتم تنفيذها تحت إشراف فرق طبية متخصصة متنقلة وثابتة بجميع مدن ومراكز وقرى المحافظة للوصول إلى المستهدف، مناشدًا أهالي ومواطني المحافظة التعاون مع الفرق الطبية والحرص على تطعيم أطفالهم حرصاً على سلامتهم وصحتهم ولإنجاح الحملة وتحقيق أهدافها المرجوة.



وأوضح الدكتور عماد مهني مدير إدارة التطعيمات ومكاتب الصحة، أن الحملة يتم تنفيذها من خلال 2832 فرقة ثابتة ومتحركة بجميع مدن ومراكز وقرى محافظة المنيا، بالإضافة إلى فرق إشراف من المديرية والإدارات الصحية بعدد 933 مشرفًا و500 مشرف لصيق للفرق.



وأضاف أنه تم الاستعداد لتنفيذ الحملة من تدريب للقوى البشرية المشاركة في الحملة من مشرفين وفرق التطعيم من كتبه وتمريض وتوفير المستلزمات اللازمة لتنفيذ الحملة، ومراجعة معدات سلسلة التبريد التي تستخدم في حفظ ونقل وتداول الطعوم.