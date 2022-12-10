توزيع 500 طن من سماد سلفات النشادر المدعم على المزارعين بجنوب سيناء

قال الدكتور محمد شطا وكيل وزارة الزراعة بجنوب سيناء، إن المديرية تسلمت 500 طن من سماد سلفات النشادر المدعم، مؤكدًا توزيعهم على الجمعيات الزراعية بمدن المحافظة لتوزيعها على المزارعين بالسعر المدعم التي حددته وزارة الزراعة بواقع 240 جنيها للشيكارة.

وأوضح وكيل وزارة الزراعة، في تصريح لـ"الشروق"، اليوم السبت، أن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، يبذل جهودا غير مسبوقة لدعم المزارعين بشكل خاص، والقطاع الزراعي بشكل عام، حيث إنه يسعى لزيادة حصة المحافظة من الأسمدة المدعمة، وجار الاستعداد لاستلام 200 طن من سماد سلفات النشادر المدعم خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى توزيع سماد سلفات النشادر على المزارعين، ضمن خطة المديرية للعناية بالمحاصيل الشتوية "القمح، والشعير، والفول"؛ لحث وتشجيع المزارعين على التوسع في زراعة القمح لكونه أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية، وشن القوافل الزراعية بشكل دوري لمتابعة هذه المحاصيل، وتقديم النصح والإرشاد للمزارعين حول الممارسات الزراعية السليمة، والتعرف على المشكلات الخاصة بزراعة القمح خاصة خلال عملية الإنبات.

وأكد أن المديرية تقدم تسهيلات لصرف سماد سلفات النشادر، مع الإلزام بالضوابط والشروط الخاصة بهذا الشأن، والتي منها أن يمتلك المزارع مزرعة منزرعة بمحاصيل دائمة، وعضو في الجمعية التعاونية الزراعية، ويمتلك حيازة زراعية، وملتزم بالمقررات السمادية، مشيرًا إلى أنه يجري بالفعل عمل المعاينات اللازمة على الطبيعة لبعض المزارعين قبل بدء الصرف لهم.

وأوضح أنه يجري إرشاد المزارعين خلال موسم زراعة محصول القمح، وحثهم على ضرورة إزالة الحشائش، وتزويدهم بالطرق المناسبة للري، ومواعيد وكيفية التسميد، والتوصية بمعدل التقاوي الخاصة بالفدان على ألا تقل عن 60 كيلو للفدان للحصول على أعلى وأفضل إنتاجية من المحصول.