هنأ ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، أسود الأطلس بعد الانتصار على منتخب البرتغال، بهدف مقابل لا شيء.

وكتب عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»ن مساء السبت: «أسود الأطلس يصنعون التاريخ.. مبارك الفوز».

وكتب منتخب المغرب التاريخ، من خلال الفوز على منتخب البرتغال بهدف دون رد، في لقاء أقيم على ملعب «الثمامة»، في إطار منافسات دور الثمانية بكأس العالم (فيفا قطر 2022).

وجاء هدف الفوز عن طريق يوسف النصيري من كرة رأسية رائعة في الدقيقة (42)، ليقود «أسود الأطلس»، لدور نصف النهائي للمرة الأولى في تاريخ القارة الإفريقية والمنتخبات العربية.

وأصبح المنتخب المغربي المنتخب الثالث الذي يضمن مقعدًا في المربع الذهبي، بتأهل منتخبي كرواتيا والأرجنتين أمس الجمعة، على حساب البرازيل وهولندا على الترتيب.