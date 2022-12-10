شعبة الدواجن: الكيلو يصل إلى 45 جنيها بالأسواق وتوقعات بارتفاعات أخرى

عبد العزيز السيد: نطالب الدولة بسرعة التدخل بآلياتها لعودة المنتجين مرة أخرى





ارتفعت أسعار دواجن التسمين (الدواجن البيضاء) جنيهن خلال تعاملات اليوم السبت 10 ديسمبر، لتسجل 40 جنيها للكيلو الواحد عند باب المزرعة، وتصل إلى المستهلك بـ45 جنيها، وفقا لعبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.

وأرجع السيد، ارتفاع الأسعار إلى زيادة تكلفة الإنتاج بنسبة كبيرة جدا، ذاكرا أن سعر طن الأعلاف تجاوز الـ20 ألف جنيه خلال تعاملات اليوم، مقارنة بـ17 ألف الشهر الماضي، ووصل سعر طن الذرة إلى 14 ألف جنيه، وتجاوز سعر الصويا الـ30 ألف جنيه.

وأوضح أنه رغم ارتفاع أسعار الدواجن والبيض إلى أن سعر البيع يقل بنسبة كبيرة عن تكلفة الإنتاج، مضيفا أن هناك نسبة كبيرة من المنتجين اتجهوا إلى التخارج من القطاع بسبب الخسائر الفادحة التي تعرضوا إليها منذ عدة أشهر، وهذا ما أدى إلى تراجع شديد في المعروض.

واستدل السيد على كلامه بأنه لا يوجد كتاكيت في الوقت الحالي، موضحا أن المنتجين عزفوا عن دخول دورات جديدة ورفضوا شراء الكتاكيت، فأصبحت تمثل عبئا كبيرا على معامل إنتاج الكتاكيت فأوقفوا الإنتاج واتجه جميع المنتجين إلى بيع الدواجن الأمهات.

وبحسب السيد، سجل سعر البيض الأبيض 75 جنيها للكرتونة عند باب المزرعة، و78 جنيها للبيض الأحمر، مشيرا إلى أن هذا السعر يضاف عليه تكاليف النقل والشحن والتعبئة والتغليف وهامش ربح التاجر حتى يصل إلى المستهلك النهائي.

وأضاف السيد، أن سعر كيلو البانيه وصل خلال تعاملات اليوم إلى 110 جنيهات، ويتراوح سعر كيلو الأوراك بين 46 و47 جنيها، متوقعا زيادات أخرى في الأسعار نتيجة استمرار ارتفاع التكلفة واستمرار تخارج العديد من القطاع.

ويرى السيد، أن خلال أيام قليلة سيقتصر الإنتاج على الشركات الكبيرة ذات الملائة المالية الضخمة والتي تحتوي على جميع قطاعات الصناعة، مثل التسمين وبيض المائدة وبيض التفريخ، مضيفا أن حتى تلك الشركات ستخفض إنتاجها بنسبة كبيرة.

وطالب السيد، بضرورة تدخل الحكومة لضبط الأسواق ومراقبة أسعار الأعلاف وتحديد تكلفة الإنتاج، حتى يضمن المنتج حصوله على الأعلاف بأسعارمناسبة، وتحقيق هامش ربح مناسب، مضيفا أن ذلك سيشجع المنتجين الذين تخارجوا من السوق على العودة مرة أخرى، وزيادة الإنتاج والحفاظ على الأسعار بالنسبة للمستهلكين.