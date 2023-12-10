 انتخابات الرئاسة.. إقبال كثيف من العاملين بمديرية الزراعة بالإسكندرية للتصويت - بوابة الشروق
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انتخابات الرئاسة.. إقبال كثيف من العاملين بمديرية الزراعة بالإسكندرية للتصويت

هدى الساعاتي
نشر في: الأحد 10 ديسمبر 2023 - 6:23 م | آخر تحديث: الأحد 10 ديسمبر 2023 - 6:23 م

شهدت الساعات الأخيرة من العملية الانتخابية بالإسكندرية، إقبالًا كثيفًا من العاملين بمديرية الزراعة بالمحافظة.

وشارك الدكتور نبيل الشيشتاوي وكيل وزارة الزراعة بالإسكندرية باللجنة العامة التابعة للمركز الدولي للتدريب والتنمية لإتمام عملية الفرز للأصوات المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024.

وبدأ إقبال العاملين بالمديرية على لجان الاقتراع في اللجان المختلفة على مستوى المحافظة؛ للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024 منذ التاسعة صباحا وتستمر على مدار اليوم.

ويتوجه المصريون إلى صناديق الاقتراع في جميع المحافظات لاختيار رئيس الجمهورية من بين 4 مرشحين لفترة رئاسية مقبلة حتى عام 2030.

وتستمر عملية التصويت 3 أيام تنتهي مساء الثلاثاء المقبل تحت إشراف قضائي كامل يضم 15 ألف قاض استعانت بهم الهيئة الوطنية للانتخابات في رئاسة لجان التصويت والفرز، بالإضافة إلى اللجان العامة، ولجان متابعة سير العملية الانتخابية بالمحاكم.
المرشحون

ويتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين، هم: عبد الفتاح السيسي الرئيس الحالي، رمز «النجمة»، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، رمز «الشمس»، وعبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، رمز «النخلة»، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، رمز «السلم».

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