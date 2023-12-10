شهدت اللجان الانتخابية للانتخابات الرئاسية 2024 بدائرة قسم الأقصر، دخول عريس وعروس من منطقة العوامية اللجنة الانتخابية قبل إغلاقها بدقائق، وإدلاء العروس بصوتها في الانتخابات قبل ذهابها إلى عش الزوجية.

ورصدت "الشروق"، دخول العروس في تمام الساعة 8:45 مساء، قبل إغلاق أبواب الاقتراع بربع ساعة في لجنة مدرسة أم المؤمنين الإعدادية بنات.

من جانبها قالت العروس "بسمة محمود الحلبي"، لـ"الشروق"، إن فرحتها بزواجها تساوي فرحتها بالعرس الديمقراطي الذي تشهده مصر الآن.

وأوضحت العروس، أنها أصرت على عدم الذهاب إلى عش الزوجية الجديد إلا بعد أدائها الواجب الوطني، وهذا ما وافق عليه العريس لتكون أول حياتهم الزوجية هي الوقوف بجانب مصر في اختيار رئيسها للفترة المقبلة.

وأضافت العروس، أنها تشعر الآن بالسعادة لأدائها الواجب الوطني هي وزوجها، متمنية أن يفوز المرشح الذي اختارته بمنصب رئيس الجمهورية، ويعمل على تحقيق آمالها هي وباقي الشعب.

ويتوجه المصريون إلى صناديق الاقتراع في جميع المحافظات لاختيار رئيس الجمهورية من بين 4 مرشحين لفترة رئاسية مقبلة حتى عام 2030.

وتستمر عملية التصويت 3 أيام تنتهي مساء الثلاثاء المقبل تحت إشراف قضائي كامل يضم 15 ألف قاض استعانت بهم الهيئة الوطنية للانتخابات في رئاسة لجان التصويت والفرز، بالإضافة إلى اللجان العامة، ولجان متابعة سير العملية الانتخابية بالمحاكم.

المرشحون

ويتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين، هم: عبدالفتاح السيسي الرئيس الحالي، رمز «النجمة»، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، رمز «الشمس»، وعبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، رمز «النخلة»، حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، رمز «السلم».