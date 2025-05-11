شبكة CNBC: الخلافات الأخيرة بين ترامب ونتنياهو وضعت علاقتهما عند مفترق طرق

قالت شبكة «CNBC» الأمريكية، إن العلاقة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، متوترة خلال الأسابيع الأخيرة، مع تزايد الخلاف بين الجانبين حول استراتيجية التعامل مع ملفي إيران وغزة، وذلك وفقًا لمسئولين أمريكيين اثنين، ودبلوماسيين من الشرق الأوسط، وشخصين آخرين على دراية بالتوترات.

وأشارت في تقرير لها، إلى أن ترامب، يرى إمكانية منع خطر امتلاك إيران لسلاح نووي من خلال إبرام صفقة مع طهران، بينما يدعو نتنياهو إلى ضرورة القضاء نهائيًا على المنشآت النووية الإيرانية.

ولفتت إلى أن ترامب يدفع باتجاه وقف إطلاق النار في غزة، بينما تستعد تل أبيب لشن هجوم عسكري جديد على القطاع، قائلة إن الخلافات الأخيرة بين ترامب ونتنياهو وضعت علاقتهما عند مفترق طرق.

وقال المسئولان الأمريكيان والدبلوماسيان الشرق أوسطيان وشخصان آخران مطلعان على التوترات، إن ترامب أدلى بتعليقات علنية أثارت استياء نتنياهو مرتين في الأسبوع الماضي وحده.

وأوضح المسئولان الأمريكيان أن نتنياهو شعر بـ«انزعاج بالغ» عندما قال ترامب يوم الأربعاء، إنه لم يقرر بعد ما إذا كان سيُسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم بموجب الاتفاق النووي الجديد الذي تتفاوض عليه إدارته.

ونقل أحد المسئولين الأمريكيين، وهو مستشار كبير لنتنياهو، رون ديرمر، هذه الرسالة إلى مبعوث ترامب إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، خلال اجتماع في البيت الأبيض يوم الخميس.

من جهته، يشعر ترامب بالإحباط إزاء قرار نتنياهو ببدء هجوم عسكري جديد في غزة، والذي يرى الرئيس الأمريكي أنه يتعارض مع خطته لإعادة الإعمار هناك، وفقا لأحد المسئولين الأمريكيين، وأحد الأشخاص المطلعين على التوترات بين الجانبين.

وقال ترامب في تصريحات خاصة إن الهجوم الإسرائيلي الجديد على غزة يمثل «جهدًا لا طائل منه»؛ لأنه سيجعل إعادة الإعمار أكثر صعوبة، وفقا لهذين المصدرين.

وتضغط الولايات المتحدة حاليًا على إسرائيل وحماس للموافقة على وقف إطلاق النار في غزة، والذي كان من المقرر أن يناقشه ديرمر مع ويتكوف خلال زيارته للبيت الأبيض هذا الأسبوع، وفقا لدبلوماسيين من الشرق الأوسط ومسئول كبير في إدارة ترامب.

لكن نهج ترامب تجاه إيران كان نقطة الخلاف الأكبر بالنسبة لنتنياهو.

وذكر المسئولان الأمريكيان والدبلوماسيان الشرق أوسطيان وشخصان آخران مطلعان على التوترات، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يشعر بالإحباط منذ أسابيع بسبب رفض ترامب دعم الضربات العسكرية على المنشآت النووية الإيرانية، وقراره بدلًا من ذلك محاولة التوصل إلى اتفاق يهدف إلى منع طهران من الحصول على سلاح نووي.

وقال أحد المسئولين الأمريكيين عن الإسرائيليين: «إنهم قلقون بشأن أي اتفاق».

وأوضحت إسرائيل للولايات المتحدة أنها لا تريد من ترامب إبرام اتفاق نووي يمنح إيران أي قدرات لتخصيب اليورانيوم، وفقًا لمسئولين أمريكيين ودبلوماسيين من الشرق الأوسط. وأعرب ترامب عن انفتاحه على احتفاظ إيران ببرنامج نووي سلمي.

وأجاب ترامب يوم الأربعاء، عندما سئل عما إذا كان موقف الولايات المتحدة هو أن إيران يمكن أن تمتلك برنامج تخصيب اليورانيوم لأغراض نووية مدنية، قائلًا: «لم نتخذ هذا القرار بعد».

وصرح مسئول أمريكي ثالث أن فريق ترامب يتواصل مع المسئولين الإسرائيليين بانتظام بشأن وضع المفاوضات مع إيران، ويقدم لهم التحديثات وينسق بشأن عناصر الاتفاق المحتمل.

ولم يستجب مكتب نتنياهو لطلب التعليق.