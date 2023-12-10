سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تنطلق عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر بداية من الساعة التاسعة صباح اليوم الأحد وتستمر لمدة ثلاثة أيام حتى الثلاثاء المقبل، لاختيار المواطنين أحد المرشحين الأربعة لفترة رئاسية جديدة تنتهي في 2030، وذلك تحت إشراف قضائي كامل.

ويتنافس فى الانتخابات أربعة مرشحين، هم: عبدالفتاح السيسى الرئيس الحالى، رمز «النجمة»، وفريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، رمز «الشمس»، وعبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، رمز «النخلة»، حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهورى، رمز «السلم».

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن عدد من الأرقام ضمن تنظيم العملية الانتخابية، وهي كالتالي:

• 15 ألف قاض

استعانت الوطنية للانتخابات بـ 15 ألف قاض من أعضاء الهيئات القضائية لرئاسة لجان التصويت والفرز واللجان العامة ولجان متابعة سير العملية الانتخابية ولجان الحفظ.

• 9 آلاف 376 مقرا انتخابيًا

تُجري العملية الانتخابية في 9 آلاف 376 مقرا انتخابيًا ما بين مدارس تابعة لوزارة التربي ومركز شباب ووحدات صحية.

• 11 ألف 631 لجنة فرعية

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات 11 ألف 631 لجنة فرعية تجري فيها عمليات التصويت والفرز موزعة على محافظات الجمهورية.

• أرقام متابعة العملية الانتخابية

صرحت الهيئة الوطنية للانتخابات لـ 14 منظمة دولية بعدد 22 متابع دولي، لمتابعة انتخابات الرئاسة 2024.

كما صرحت لـ 62 منظمة محلية بعدد 22540 متابع محلي، وقيدت 528 متابعا إعلاميا دوليا بين زائر ومقيم.

وصرحت الهيئة لـ 115 وسيلة إعلامية بين وكالات أنباء وقنوات وصحف، و70 وسيلة إعلامية محلية ما بين قناة وجريدة ومواقع إلكتروتية، بعدد 4218 متابع للتغطية الإعلامية.

كما تقدمت 24 سفارة لمتابعة الانتخابات حتى الخميس الماضي، وتم قيد 67 دبلوماسيا متابع للعملية الانتخابية، ولم يعلن عن الرقم النهائي قبل بدء التصويت.