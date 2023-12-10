تفقد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، منذ قليل عددا من اللجان العامة والفرعية بمدينة الزقازيق، بالتزامن مع انطلاق مارثون الانتخابات الرئاسية.

وكان من بين اللجان الانتخابية العامة والفرعية بمدارس ( الحناوي الابتدائية - عمر الفاروق الرسمية للغات - عمر مكرم الابتدائية - الزقازيق الثانوية بنات _ السادات الثانوية بنات _ السادات الإعدادية بنات - الزقازيق الثانوية الزراعية - أحمد وحيد الرسمية للغات - الصالة المغطاة ) بمدينة الزقازيق.

وذلك للوقوف على الاستعدادات النهائية وجاهزيتها لاستقبال الانتخابات الرئاسية والمقرر انطلاقها غداً الأحد الموافق 10 ديسمبر والمستمرة على مدار 3 أيام حتى يوم الثاني عشر من ديسمبر الجاري.

اطمأن المحافظ على أماكن انتظار الناخبين أمام اللجان الانتخابية وتوفير كرسي متحرك لكبار السن وذوي الهمم لمساعدتهم للوصول إلى اللجنة للإدلاء بأصواتهم، وكذا مراجعة وسائل الإطفاء والإنارة الداخلية باللجان والمراكز الانتخابية، والتأكد من توفير مصدر احتياطي للتيار الكهربي وتحديد أماكن دخول وخروج الناخبين للجان، مشدداً على ضرورة توفير كافة الإمكانات والتجهيزات اللازمة للخروج بالعملية الانتخابية بشكل حضاري ولائق.

أكد المحافظ أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني على الجميع للحفاظ على مكتسبات الدولة المصريه ولإرسال رسالة لدول العالم أن مصر تشهد حراكاً ديمقراطياً على أرض الواقع ويسعى أبناؤها للمشاركة في صنع مستقبل وطنهم واستكمال مسيرة البناء والتنمية.

وقال المحافظ إننا في مرحلة دقيقة تتطلب منا جميعاً ممارسه حقنا الدستوري، لافتاً إلي أن الشعب المصري لديه من الوعي والحس الوطني مايدفعه للنزول والإدلاء بصوته في الانتخابات والمشاركة في رسم خريطه الوطن.

أوضح محافظ الشرقية، أن هناك مرور دوري من رؤساء المراكز والمدن والأحياء على كافة اللجان الانتخابية قبل وخلال أيام الانتخابات الرئاسية لمتابعة حالة النظافة العامة ورفع تجمعات القمامة أولاً بأول من الشوارع الرئيسية والفرعية وكذلك رفع الإشغالات من الميادين العامة ومحيط اللجان الانتخابية للتسهيل على المواطنين والوصول للجان والإدلاء بأصواتهم بكل سهولة ويسر.

أضاف محافظ الشرقية أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بكافه المراكز والمديريات والمرافق الخدمية و الإنتهاء من تجهيز 980 مقر انتخابي يستوعب 1016 لجنة فرعية لاستقبال 4 مليون و699 ألف و932 ناخب وناخبة من أبناء المحافظة للإدلاء بأصواتهم والمشاركة في الانتخابات الرئاسية.

رافق المحافظ في الجولة رئيس مركز الزقازيق ورئيسي حيي أول وثاني وعدد من القيادات الأمنية.