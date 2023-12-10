 حملة حازم عمر: لم نرصد أي مخالفات أو عوائق باليوم الأول من التصويت في انتخابات الرئاسة - بوابة الشروق
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حملة حازم عمر: لم نرصد أي مخالفات أو عوائق باليوم الأول من التصويت في انتخابات الرئاسة

محمد شعبان
نشر في: الأحد 10 ديسمبر 2023 - 8:10 م | آخر تحديث: الأحد 10 ديسمبر 2023 - 8:10 م
قال زاهر الشقنقيري، المتحدث باسم حملة المرشح الرئاسي حازم عمر، إن عمليات التصويت باليوم الأول من الانتخابات الرئاسية 2024؛ تسير بـ «صورة جيدة».

وأشار خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «كل يوم» مع الإعلامي خالد أبو بكر، المذاع عبر عبر شاشة «ON E» مساء الأحد، إلى عدم رصد الحملة «أي مخالفات حتى مساء اليوم الأول»، عدا بعض الحالات الفردية مثل تأخير فتح بعض اللجان.

وأوضح أن تأخر فتح بعض اللجان من الأمور الواردة، لا سيما باليوم الأول من عموم الانتخابات، مؤكدا أنها لم تمثل عائقا أمام سير الانتخابات، فضلا عن كونها «لا ترتقي إلى درجة مشكلة».

وأضاف أن مؤشرات إقبال المصريين على صناديق الاقتراع «جيدة»، متوقعا أن يساهم الحفاظ على هذا المعدل من الحضور في الخروج بنسبة مشاركة «جيدة جدا».

وأكد أن الحملة المركزية لم تتلق أي شكوى أو عوائق من المندوبين المتواجدين باللجان إزاء عملية التصويت أو من الحملات الأخرى.

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