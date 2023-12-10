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اعتقال 13 متظاهرا شاركوا في تجمع مؤيد لفلسطين في لندن

وكالات
نشر في: الأحد 10 ديسمبر 2023 - 4:45 ص | آخر تحديث: الأحد 10 ديسمبر 2023 - 4:45 ص

أعلنت شرطة لندن في بيان نشرته على منصة "إكس"، أنها نفذت 13 عملية اعتقال خلال مظاهرة شارك فيها الآلاف دعما لفلسطين.


وجاء في البيان: "تم اعتقال 13 شخصا حتى الآن بسبب اللافتات المسيئة وجرائم أخرى، بما في ذلك حيازة المخدرات".

بالإضافة إلى ذلك، أشارت الشرطة إلى أنها تمكنت بمساعدة كاميرات المراقبة من التعرف على امرأة مطلوبة واحتجازها بسبب جريمة ارتكبتها في مسيرة احتجاجية في أواخر أكتوبر.

ونظمت حشود من المتظاهرين المؤيدين لفلسطين مسيرة في شوارع لندن، مطالبين بوقف إطلاق النار في الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.

وشق المتظاهرون طريقهم عبر العاصمة البريطانية رافعين اللافتات والأعلام الفلسطينية عاليا قبل أن يتوقفوا أمام منصة في ساحة مجلس العموم.

ومع دخول الحرب على غزة يومها الـ64، تستمر القوات الإسرائيلية في قصف مدن ومحافظات شمال وجنوب القطاع، وسط اشتباكات عنيفة ومخاوف دولية من تفاقم الكارثة الإنسانية.


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