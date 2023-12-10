أكد المستشار محمد فؤاد، رئيس اللجنة الفرعية رقم 1 بمقر مدرسة دار السلام الثانوية المعمارية، انتظام التصويت في الانتخابات الرئاسية "دون معوقات".



وأشار فؤاد، لـ«الشروق»، أن الساعات الأولى شهدت إقبالا ملحوظا تراجع نسبيا مع انتصاف اليوم، لافتا إلى عدد من لهم حق التصويت في لجنته يقارب 8 آلاف و500 ناخب.



كما لفت إلى وجود بطاقات اقتراع خاصة للمكفوفين، بطريقة برايل، لكنه أوضح أن بعض المشاركين لا يجيدون استخدامها ويفضلون اصطحاب أحد ذويهم لمساعدتهم في الإدلاء بأصواتهم.



ويضم حي دار السلام، بمحافظة القاهرة، ٣٠ لجنة فرعية تستقبل الناخبين للتصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، بحسب بيانات الهيئة الوطنية للانتخابات.



ويخوض الانتخابات الرئاسية الحالية 4 مرشحين، هم: عبد الفتاح السيسي (رئيس الجمهورية)، وفريد زهران (رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي)، وعبد السند يمامة رئيس (حزب الوفد)، وحازم عمر (رئيس حزب الشعب الجمهوري).



ويقام الاستحقاق الانتخابي أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً في 9376 مقرا انتخابيا يشمل 11 ألفًا و631 لجنة فرعية، تحت إشراف 15 ألف قاضٍ.