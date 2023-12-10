 النائب العام يدلي بصوته في انتخابات الرئاسة: أؤمن بأن المشاركة واجب وطني - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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النائب العام يدلي بصوته في انتخابات الرئاسة: أؤمن بأن المشاركة واجب وطني

مصطفى المنشاوي
نشر في: الأحد 10 ديسمبر 2023 - 12:30 م | آخر تحديث: الأحد 10 ديسمبر 2023 - 12:30 م

أدلى النائب العام المستشار محمد شوقي، اليوم، بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024 بلجنة بنك فيصل الإسلامي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقال النائب عقب الإدلاء بصوته إنه يؤمن بضرورة أداء الواجب الوطني نحو هذا الاستحقاق الدستوري.

ويتوجه المصريون اليوم إلى صناديق الاقتراع في جميع المحافظات لاختيار رئيس الجمهورية من بين 4 مرشحين لفترة رئاسية مقبلة حتى عام 2030.

وتستمر عملية التصويت 3 أيام تنتهي مساء الثلاثاء المقبل تحت إشراف قضائي كامل يضم 15 ألف قاض استعانت بهم الهيئة الوطنية للانتخابات في رئاسة لجان التصويت والفرز، بالإضافة إلى اللجان العامة، ولجان متابعة سير العملية الانتخابية بالمحاكم.

ويتنافس فى الانتخابات أربعة مرشحين، هم: عبدالفتاح السيسى الرئيس الحالى، رمز «النجمة»، وفريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، رمز «الشمس»، وعبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، رمز «النخلة»، حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهورى، رمز «السلم».


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